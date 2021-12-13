Две области переходят в желтую зону

Пункт помощи по получению Соvid-сертификатов в Винницкой обл. Фото: @1depinformcom

15 декабря Винницкая и Хмельницкая области переходят на желтый уровень эпидемической опасности.

Об этом в понедельник заявил министр Кабинета министров Олег Немчинов, сообщает Gazeta.ua.

Решение приняла Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

С 6 декабря в Украине начали действовать новые правила карантина, напоминают в правительстве.

Теперь посещать общественные учреждения на желтом уровне эпидопасности могут только те, кто получил по крайней мере одну дозу прививки от Covid-19 и имеет сертификат или справку.

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Для обслуживания посетителей и клиентов работникам ресторанов, гостиниц и спортзалов нужно иметь по крайней мере одну прививку.

В то же время для посещения общественных заведений можно использовать и отрицательный тест, действующий 72 ч, или альтернативный документ - сертификат о выздоровлении.

7 декабря отменили красный уровень эпидемической опасности в восьми областях и Киеве. За прошлые сутки наибольшее количество случаев инфицирования коронавирусом было зафиксировали в столице, Волынской, Днепропетровской, Николаевской и Черкасской обл.