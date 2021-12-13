Коронавирус после выходных пошел на спад: обновленная статистика

За все время пандемии коронавируса в Украине заболели более 3,5 млн человек. Фото: t.me/KyivCityOfficial

За сутки 12 декабря в Украине выявили 4073 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни Covid-19. Из них детей – 377, медработников – 37.

В больницы попали 1456 человек. Выздоровели 9966 пациентов, умерли – 188, сообщает Минздрав.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (570), Волынской (310), Днепропетровской (283), Николаевской (236), Черкасской (225) областях.

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Количество заболеваний в регионах в сутки:

г. Киев – 570;

Винницкая область – 120;

Волынская область – 310;

Днепропетровская область – 283;

Донецкая область – 107;

Житомирская область – 189;

Закарпатская область – 111;

Запорожская область – 130;

Ивано-Франковская область – 146;

Киевская область – 160;

Кировоградская область – 125;

Луганская область – 4;

Львовская область – 186;

Николаевская область – 236;

Одесская область – 394;

Полтавская область – 201;

Ровенская область – 57;

Сумская область – 76;

Тернопольская область – 107;

Харьковская область – 140;

Херсонская область – 21;

Хмельницкая область – 86;

Черкасская область – 225;

Черновицкая область – 61;

Черниговская область – 28.

За все время пандемии в Украине заболели – 3 563 165 человек, поправились – 3 205 879, умерли – 91 215.

6 декабря вступили в силу обновленные правила адаптивного карантина. Они касаются прежде всего невакцинированных граждан. Больше всего изменения в правилах карантина коснулись желтого уровня эпидемической опасности. Бизнес обязали проверять документы о вакцинации или отрицательном тесте.



