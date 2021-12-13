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понедельник, 13 декабря 2021 08:23

Коронавирус после выходных пошел на спад: обновленная статистика

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Коронавирус после выходных пошел на спад: обновленная статистика
За все время пандемии коронавируса в Украине заболели более 3,5 млн человек. Фото: t.me/KyivCityOfficial

За сутки 12 декабря в Украине выявили 4073 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни Covid-19. Из них детей – 377, медработников – 37.

В больницы попали 1456 человек. Выздоровели 9966 пациентов, умерли – 188, сообщает Минздрав.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (570), Волынской (310), Днепропетровской (283), Николаевской (236), Черкасской (225) областях.

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Количество заболеваний в регионах в сутки:

г. Киев – 570;
Винницкая область – 120;
Волынская область – 310;
Днепропетровская область – 283;
Донецкая область – 107;
Житомирская область – 189;
Закарпатская область – 111;
Запорожская область – 130;
Ивано-Франковская область – 146;
Киевская область – 160;
Кировоградская область – 125;
Луганская область – 4;
Львовская область – 186;
Николаевская область – 236;
Одесская область – 394;
Полтавская область – 201;
Ровенская область – 57;
Сумская область – 76;
Тернопольская область – 107;
Харьковская область – 140;
Херсонская область – 21;
Хмельницкая область – 86;
Черкасская область – 225;
Черновицкая область – 61;
Черниговская область – 28.

За все время пандемии в Украине заболели – 3 563 165 человек, поправились – 3 205 879, умерли – 91 215.

6 декабря вступили в силу обновленные правила адаптивного карантина. Они касаются прежде всего невакцинированных граждан.

Больше всего изменения в правилах карантина коснулись желтого уровня эпидемической опасности. Бизнес обязали проверять документы о вакцинации или отрицательном тесте.


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Дата
13
декабря

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