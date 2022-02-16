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среда, 16 февраля 2022 07:12

В мире новые Сovid-лидеры: где больше всего свирепствует болезнь

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По состоянию на утро среды в мире диагностировали более 416 млн Covid-случаев.

Больше всего больных обнаружили в Германии, России и Франции, свидетельствуют данные Worldometers. Украина на 17-м месте в мире.

В Германии 14 февраля зафиксировали более 177 тыс. новых инфицированных за сутки, в РФ – более 166 тыс., а во Франции – 142 тыс. новых заражений. Далее по количеству заболевших в рейтинге находятся Бразилия и США.

Украина находится на 10 позиции по суточной смертности от Covid-19.

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Автор: Worldometers
  Украина на 10-м месте в мире по суточной Сovid-смертности
Украина на 10-м месте в мире по суточной Сovid-смертности

Более 10 тыс. человек в мире за сутки умерли от вируса. Наибольшее суточное количество летальных исходов зафиксировали в США (2 202), Бразилии (909) и России (704).

За все время пандемии излечились от недуга более 338 млн человек. Подтвердили более 5,8 млн смертей в мире.

14 февраля в Украине выявили 29 724 новых случаев коронавируса. Из них детей – 2393, медработников – 884. Это почти на 17 тыс. больше, чем 13 февраля. Умерли 305 больных. Выздоровели 23 235 человек.

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