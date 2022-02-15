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вторник, 15 февраля 2022 08:14

Коронавирус резко рванул вверх: свежая статистика за сутки

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Коронавирус резко рванул вверх: свежая статистика за сутки
В Украине – 29 724 новых случаев коронавируса. Фото: Минздрав Украины

За прошедшие сутки, 14 февраля, в Украине выявили 29 724 новых случаев коронавируса. Из них детей – 2393, медработников – 464. Это почти на 17 тыс. больше, чем 13 февраля.

Умерли 305 больных. Выздоровели 23 235 человек, сообщила пресс-служба Минздрава.

Всего в Украине за все время пандемии заболели 4572417 человек. От осложнений болезни скончались 103 255 пациентов. Вылечились – 3 811 630.

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За прошедшие сутки 59 170 человек вакцинировали против Covid-19. Первую дозу имеют 17 244 человек, вторую дозу – 27 362. Дополнительную дозу укололи 457 гражданам, бустерную дозу – 14 107.

"С начала вакцинальной кампании привили 15 594 938 человек. Бустерную дозу получили 581 349 человек. Всего провели 31 186 066 прививок", - говорится в сообщении.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

Киев – 4584;
Винницкая область – 724;
Волынская область – 1179;
Днепропетровская область – 2446;
Донецкая область –1458;
Житомирская область – 626;
Закарпатская область - 472;
Запорожская область –1340;
Ивано-Франковская область – 317;
Киевская область – 1228;
Кировоградская область – 432;
Луганская область - 772;
Львовская область – 999;
Николаевская область – 954;
Одесская область – 3315;
Полтавская область – 1375;
Ровенская область – 794;
Сумская область - 794;
Тернопольская область – 344;
Харьковская область – 1354;
Херсонская область – 475;
Хмельницкая область - 679;
Черкасская область - 1192;
Черновицкая область – 648;
Черниговская область – 1223.

За сутки 13 февраля в Украине обнаружили 16 993 новых случаев Covid-19. Это на 7525 было меньше, чем за предыдущие сутки. Из них положительные тесты имели 1447 детей и 252 медработника. В больницу попали 2270 больных. Умерли 142 пациента. Выздоровели – 9338.

В Украине впервые за последний месяц стабилизировалась ситуация с коронавирусом. Такая тенденция началась на неделю раньше прогноза в Минздраве, заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко 14 февраля.

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Дата
15
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