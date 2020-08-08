В мире больше 19,5 млн человек заболели коронавирусом

В мире растет количество больных. Фото: Reuters

По состоянию на утро 8 августа во мире обнаружили более 19,5 млн случаев заражения коронавирусом.

Количество случаев Covid-19 в мире составляет 19 549 869. Всего 724 186 летальных, выздоровели 12550604 лица, сообщает Укринформ.

Больше всего инфицированных обнаружили в США - 5095748, Бразилии - 2967064 и Индии - 2 089 773.

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Россия на четвертом месте по количеству зараженных. Там установили 877135 случаев заражения.

В субботу, 8 августа правительство соберется на внеочередное заседание из-за роста в стране количества больных Covid-19. На заседание также планируют обсудить эпидемическую ситуацию в временно оккупированном Крыму. Там могут занижать реальные показатели заболеваемости, сообщила пресс-служба Кабмина.