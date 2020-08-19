В Минске умер еще один протестующий. Ему силовики прострелили голову

Белорусская милиция стреляла по участникам акций протеста из огнестрельного оружия. Фото: Reuters

В госпитале Минска от огнестрельного ранения в голову скончался 43-летний Геннадий Шутов.

Мужчина получил травму 11 августа в районе Московской администрации Бреста во время митингов, сообщает TUT.by.

В Белорусском МВД говорят, что милиция стреляла по участникам акций протеста из огнестрельного оружия на поражение и ранила мужчину. Но шла ли речь именно о Шутове, пока неизвестно.

Правоохранители уверяет, что стреляли для защиты жизни и здоровья сотрудников от "группы агрессивно настроенных граждан с арматурой в руках", когда их не остановили предупредительные выстрелы вверх.

Дочь погибшего Шутова рассказала, что в больнице ему поставили диагноз "открытое проникающее огнестрельное ранение черепа, размозжение головного мозга и перелом свода черепа с переходом на основание".

По словам очевидцев, мужчина никого не трогал и просто шел по улице, как в него выстрелили с крыши дома.

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16 августа в Беларуси состоялся крупнейший по численности участников Марш свободы. Демонстранты, как и в предыдущие дни, требовали переизбрания президента из-за фальсификации выборов. На этот раз силовики воздержались от прямого насилия в отношении митингующих.