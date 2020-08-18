Смерть в ДТП: МВД уверяет, что новая жертва в Беларуси - следствие протестов

МВД Беларуси нашло объяснение еще одной смерти протестующего. Фото: Reuters

В Беларуси на Партизанском проспекте в результате наезда автомобиля погиб 19-летний парень, который скончался на месте ДТП. Об этом заявило Министерство внутренних дел в Telegram.

Пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова сообщила, что ДТП произошло 16 августа около 03:20. Водитель "Рено" совершил наезд на мальчика-пешехода, который находился на проезжей части. От многочисленных травм 19-летний юноша скончался на месте.

МВД уверяет, что умерший был одним из участников массовых протестов.

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16 августа в Беларуси состоялся крупнейший по численности участников Марш свободы. Демонстранты, как и в предыдущие дни, требовали переизбрания президента из-за фальсификации выборов. На этот раз силовики воздержались от прямого насилия в отношении митингующих.