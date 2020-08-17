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понедельник, 17 августа 2020 18:36

Протесты в Беларуси: Лукашенко допустил проведение новых президентских выборов

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Протесты в Беларуси: Лукашенко допустил проведение новых президентских выборов
Приходите, садитесь - и работаем над конституцией - Лукашенко. Фото: Reuters

Президент Беларуси Александр Лукашенко допускает перевыборы, но только после принятия новой конституции.

Об этом он заявил во время встречи с работниками МЗКТ, которая транслировалась в эфире "Беларусь 1".

Лукашенко рассказал, при каких условиях могут провести перевыборы президента в Беларуси.

"Будет так, мужики. Нам надо принять новую конституцию, что вы хотели ... Вы ее должны принять на референдуме, поскольку мы ранее конституцию принимали на референдуме, и по новой конституции провести, если вы хотите, выборы. И парламент, и президента, и местных органов власти ", - отметил он, отвечая на вопрос одного из стачечников завода о компромиссах власти.

О том, когда же будет новая конституция, президент сказал, что работа над этим продолжается, а два варианта он уже отверг.

"Два варианта предложили, я отверг. Они мало отличались, идет работа над третьим. Вот Виктор приходил с высшим образованием, и ты, допустим, грамотный. Приходите, садитесь - и работаем над конституцией. Выносим на референдум, принимаем конституцию, и я вам по конституции свои функции передам. Но под давлением и не через улицу. (...) Слушайте, я четверть века у власти. Сколько можно, конечно, я когда-то уйду ", - сказал Лукашенко.

Точных сроков Лукашенко не называл.

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"Может, через год или через два - это зависит от вас. Но ты прав: нельзя эту конституцию отдавать непонятно кому, потому что будет беда, я этого больше всего боюсь. Да, я не святой. Вы знаете мою жесткость, вы знаете, что если бы не было жесткости, не было бы страны ", - сказал Лукашенко.

Политические лидеры других стран обвинили белорусский режим в фальсификациях. Они требуют новых выборов с честным подсчетом голосов.

В то же время, все кандидаты в президенты Беларуси, которые проиграли выборы, также требуют нового волеизъявления. Белорусы, выходя на массовые акции протеста, требуют честных выборов без участия действующего президента.

В Европарламенте не только не признали Александра Лукашенко действующим переизбранным президентом Республики Беларусь, но и объявили его персоной нон грата. А так же призвали применить санкции к его приспешникам.

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