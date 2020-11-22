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воскресенье, 22 ноября 2020 15:01

В Минске начался жесткий разгон митингующих: в ход пошли спецсредства
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Фото: tut.by
Фото: tut.by
Фото: tut.by
Фото: tut.by

В Минске, где проходит очередная воскресная акция протеста, силовики начали жесткие задержания и применили против протестующих спецсредства - светошумовые гранаты.

Протестные мероприятия проходят и в других городах Беларуси. Об этом сообщают в Telegram-канале TUT.BY.

"Силовики еще утром начали готовиться к подавлению очередной воскресной акции протеста, на которую колоннами выходят минчане из разных уголков города. Против участников акции протеста применили спецсредства, людей начали жест задерживать", - говорится в сообщении.

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Сотрудники ГАИ перекрыли проспект Независимости в сторону центра перед колонной, которая идет с Калиновского проспекта.

Сообщается также о жестоком задержания мужчины на улице Куйбышева.

По состоянию на 14.30 (по московскому времени) известно как минимум о 30 задержанных. Задержание прошли в основном в Минске, а также в Новополоцке и Заславле.

Акции протеста в Минске и других городах Беларуси продолжаются уже почти 4 месяца. Они начались после выборов президента 9 августа, победу на которых, как объявила ЦИК, одержал Александр Лукашенко. Оппозиция не признает этих результатов. Переизбрания Лукашенко, кроме того, не признают страны Евросоюза и США.

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