В Минске начались задержания протестующих

В Беларуси, где сегодня проходит "Марш соседей", зафиксировали первые задержания.
Так, в разных районах Минске задерживают участников марша, например, в лошадь и Кунцевщина. Для разгона митингующих использовали газ. Об этом сообщает TUT.BY.
Отмечается, что в Лошица силовики задерживали людей, один из них били палкой.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Белорусский архиепископ проклял Лукашенко и отлучил его от церки
В списке задержанных 29 ноября, ведущий правозащитный центр "Вясна", 17 человек. Почти всех задержали в Минске.
С утра воскресенья, 29 ноября, в белорусскую столицу Минск взимали спецтехнику с водометами, а силовики устанавливали ограждения вокруг стелы в центре города, готовясь к новым протестам.
×
Комментарии