В Минске начались задержания протестующих

Фото: Tut.by

В Беларуси, где сегодня проходит "Марш соседей", зафиксировали первые задержания.

Так, в разных районах Минске задерживают участников марша, например, в лошадь и Кунцевщина. Для разгона митингующих использовали газ. Об этом сообщает TUT.BY.

Отмечается, что в Лошица силовики задерживали людей, один из них били палкой.

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В списке задержанных 29 ноября, ведущий правозащитный центр "Вясна", 17 человек. Почти всех задержали в Минске.

С утра воскресенья, 29 ноября, в белорусскую столицу Минск взимали спецтехнику с водометами, а силовики устанавливали ограждения вокруг стелы в центре города, готовясь к новым протестам.