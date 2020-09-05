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суббота, 05 сентября 2020 16:09

В Минске на мирной акции солидарности задержали студентов

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В Минске протестуют студенты. Нескольких участников задержали.
Студенческая акция солидарности началась у кинотеатра "Октябрь" в 12:00, сообщает Tut.by.

Автор: tut.by
  Минские студенты с родителями вышли на акцию солидарности
Минские студенты с родителями вышли на акцию солидарности

Перед 12 студенты минских университетов подходили к кинотеатру. Стали небольшими группами по несколько десятков человек, некоторые держали бело-красно-белые флаги. К зданиям университетов прибывали также родители студентов.

"В 12 05 там уже начали задерживать. Люди в штатском и масках задержали минимум двух ребят - они отвели их в микроавтобус без номеров", - говорится в сообщении портала.

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На улице Карла Маркса задержали более 15 человек, участвовавших в студенческом марше.

Автор: tut.by
  Минские студенты с родителями вышли на акцию солидарности
Минские студенты с родителями вышли на акцию солидарности
В Львова появилось граффити в поддержку протестов против режима Александра Лукашенко в Беларуси.
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