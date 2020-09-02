В чем разница между революциями в Украине и протестами в Беларуси

2014-го украинцы сделали европейский выбор. Это ключевое отличие от протестов в Беларуси.

Революция 2014 года в Украине отличается от протестов 2020-го в Беларуси тем, что украинцы вышли на Майдан за западный вектор развития страны. В Беларуси такого выбора пока не видно.

Об этом в интервью журналу "Країна" сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Как участник обеих революций - оранжевой и Революции достоинства - считаю, что больше параллелей (с протестами в Беларуси. - Gazeta, ua) с первой. В 2014-м была усталость от Януковича - как определенной системы управления. Украинцам понадобилось три года, чтобы лопнуло терпение.

Но наша Революция была о выборе, куда двигаться страна. развиваться как часть Европы или "русского мира". в Беларуси я не вижу такого выбора. Нету общественного запроса на движение в Европу. Беларусь хочет оставаться в состоянии равновесия, возможно, с уклоном в российскую сторону. И это ключевое отличие. Там сейчас не решается, куда двигаться страна. Стоит лишь вопрос, как она будет организована и руководствоваться изнутри ", - объяснил Кулеба.

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"2014-го мы разорвали пуповину с "русским миром". Больше всего это проявляется в том, что люди, которые были лояльно настроены к России, превратились в ярых патриотов Украины. Это изменение не могла произойти без войны", - говорит министр.

Интервью с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой читайте в журнале "Країна" в четверг, 3 сентября.

9 августа в Беларуси состоялись выборы. По данным местной ЦИК, 80,1% получил Александр Лукашенко, а его соперница Татьяна Тихановская - 10,1%. Это вызвало волну массовых протестов, которые продолжаются четвертую неделю. Власть применяет по отношению к белорусским гражданам насилие. При этом Лукашенко остается лицом, исполняющим обязанности президента Беларуси. ЕС не признал результатов выборов в Беларуси.