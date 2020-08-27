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четверг, 27 августа 2020 06:30

В Минск снова прилетел спецсамолёт ФСБ России

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В Минск снова прилетел спецсамолёт ФСБ России
Спецсамолёт России снова прилетел в Минск. Фото: 24 канал

Из России в Минск снова вылетел спецборт ФСБ.

Этот же самолет уже приземлялся в столице Беларуси 18 августа, сообщает Telegram-канал NEXTA со ссылкой на данные портала Flightradar.

Также сообщалось о визите в Минск директора ФСБ Александра Бортникова.

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После первого прилета борта на государственных каналах белорусского ТВ появились российские пропагандисты. Они заменили белорусов, которые уволились в знак протеста против фальсификации выборов и милицейского насилия против граждан.

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