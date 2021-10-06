В месте, где потонули десятки кораблей Первой мировой, откроют "подводный музей"

Фото: Gallipoli Historiacal Site

Турецкие власти откроют "подводный музей" для дайвинга в проливе Дарданеллы. На месте для ныряния 14 затонувших кораблей.

Там более 100 лет тому, во время Первой мировой, шли ожесточенные бои, и потонули десятки кораблей. Турки победили в той битве, а их военный командующий Мустафа Кемаль стал позднее основателем современной Турецкой республики. Об этом пишет Daily Mail.

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Пролив Дарданеллы, к югу от Стамбула, ведет из Средиземного моря в Черное. Там в 1915 году британские и французские войска потерпели поражения турецким. Бои за Галлиполи стали одним из основ для формирования национального самосознания в современной Турции. Музей для дайвинга официально откроют к празднованию столетия страны в 2023 году.

"Это похоже на машину времени, которая переносит вас в 1915 год", - говорит ныряльщик и создатель документальных фильмов Савас Каракас, который одним из первых осмотрел затонувшие корабли.

"Для нас это хорошая возможность вспомнить прошлое. Я думал о моменте, когда они тонули, и люди чувствовали это", - говорит подводный фотограф Этхем Кескин о затонувших кораблях, некоторые из которых лежат всего в нескольких метрах под водой, а другие - на глубине до 80 м.

Войска "Антанты" высадились на берег полуострова в начале кампании по отвоеванию Дарданеллов у Османской империи, которая уже была в агонии. Битва началась 25 апреля 1915 года. Войска Франции, Великобритании, Австралии и Новой Зеландии столкнулись там с османами и немцами. Союзники хотели обеспечить путь поставок в Россию и захватить Константинополь, столицу Османской империи. Они сдались после девяти месяцев боев, в которых погибли около 130 тыс. человек со всех сторон.

Самый тяжелый удар понесли османы, потерявшие 86 тыс. солдат. Погибли также 25 тыс. британцев, 10 тыс. солдат из Австралии и Новой Зеландии, и 10 тыс. французов.

В Индонезии под открытым небом создали музей, полностью сделанный из пластика. Таким образом экологи в городе Гресик хотят убедить посетителей пересмотреть свои привычки и отказаться от одноразовых пакетов и бутылок.