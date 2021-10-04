Открыли полностью сделанный из пластика музей

В Индонезии под открытым небом создали музей, полностью сделанный из пластика.

Таким образом экологи в городе Гресик хотят убедить посетителей пересмотреть свои привычки и отказаться от одноразовых пакетов и бутылок, пишет Reuters.

"Мы стремимся дать людям информацию и остановить использование одноразового пластика. Его очень трудно перерабатывать. Люди должны прекратить потребление пластика, потому что он загрязняет океан, который является также источником пищи", - заявил основатель музея Приги Арисанди.

Музей создавали более трех месяцев, использовав до 10 тыс. пластиковых отходов, которые собрали в загрязненных водах и на пляжах. Главным элементом музея является статуя богини процветания, юбку которой сделали из одноразовых пластиковых предметов домашнего обихода.

Фото: Reuters

Индонезия занимает второе место после Китая по количеству выбросов пластика в моря.

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В испанском городке Л'Асплуга-да-Франкули открылся необычный музей одного экспоната El Museu Particular. За стеклом единственной витрины заведения представлен 1 предмет. В феврале им стала вилка, которую в марте заменит что-то другое: игрушка или целлофановый пакет.