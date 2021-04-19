В McDonald`s стали платить за собеседования

McDonald`s платят за собеседования. Фото: hertfordshiremercury

В штате Флорида, США, McDonald`s платит каждому, кто пришел на собеседование, по $50.

В компании дефицит работников, пишет Insider.

По словам владельца 60 ресторанов быстрого питания Блейка Каспера, идею вознаграждать кандидатов придумали его менеджеры. Они пришли к такому решению, когда владелец поручил "сделать все, что угодно", чтобы найти новых сотрудников.

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"Идеальный шторм. Есть немало людей с хорошими деньгами, и они ходят по магазинам. Но с другой стороны, мы нуждаемся в помощи", - отметил руководитель сети ресторанов.

Однако Каспер заявил, что даже плата за собеседование не особо помогает приводить претендентов на работу.

Каспер повысил также и заработную плату. Он думает о том, чтобы добавить к оплате в $12 за час еще $1 - при том, что начальная сумма уже на $3 выше минимальной зарплаты во Флориде.

Американка Минди Самшн 2004 года в McDonald`s купила чизбургер и картошку фри, которые пролежали у нее дома 17 лет без холодильника.