В массовой драке погибли 8 человек

В Казахстане произошли столкновения. Фото: Tengrinews

Во время столкновений и драки в с. Масанчи Жамбылской обл. Казахстана погибли 8 человек.

"Во время массовых беспорядков несколько десятков участников получили телесные повреждения и огнестрельные ранения. Восемь человек от полученных травм, к сожалению, умерли", - сказал на брифинге министр внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев, передает ТАСС.

Всего правоохранители задержали 47 человек, причастных к столкновениям.

"В настоящее время 47 человек задержаны, доставлены в отдел полиции. У них изъято два охотничьих ружья", - сказал Тургумбаев.

В ходе столкновений было повреждено более 30 частных домов, 15 объектов торговли и 23 автомашины.

Местные СМИ сообщают, что в массовые беспорядки перерос бытовой конфликт.

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"Одновременно провокаторы и очевидцы конфликта снимали происходящее на видео, через мессенджеры и социальные сети они призвали граждан к противозаконным действиям. Это привело к эскалации конфликта и увеличению количества участников групповой драки. В результате из соседних населенных пунктов прибыло еще около 300 человек", - рассказал Тургумбаев.

В ночь на 8 февраля в Киеве состоялись разборки между 2 компаниями. Крнфликт перерос в драку и поножовщину.