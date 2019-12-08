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воскресенье, 08 декабря 2019 13:12

В масштабном пожаре в Индии погибли почти полсотни человек

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В масштабном пожаре в Индии погибли почти полсотни человек
Погибли 43 человека. Фото: rbc.ua

На индийской фабрике в районе Анадж Манди в Дели произошел крупный пожар. Погибли по меньшей мере 43 человека, 50 - пострадали.

По данным полиции, в здании, где вспыхнул пожар, хранились школьные сумки, бутылки и другие материалы. Здание также использовалась для размещения работников. Владельца помещения задержали правоохранители. Возбуждено уголовное дело.

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"Мои мысли с теми, кто потерял своих близких. Желаю пострадавшим скорейшего выздоровления. Власть осуществляет всю возможную помощь на месте трагедии", - написал премьер-министр Индии Нарендра Моди в Twitter.

Соболезнования семьям погибших выразил президент Индии Рам Натх Ковинд.

Во время пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса студенты не могли спуститься с верхних этажей. Поскольку на 3-м было очень жарко от огня и ничего не видно от черного дыма.

The Hindu
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Дата
08
декабря

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