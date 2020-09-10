В Лукашенко срок полномочий истекает 5 ноября - Тихановська

 
Ексклюзивы
1/5
Дипломат: согласимся на уступки РФ - окончательно потеряем Донбасс и Крым
Дипломат: согласимся на уступки РФ - окончательно потеряем Донбасс и Крым
Просмотров: 405
Граница Украины с Беларусью может превратиться в место для прогулки российской армии
Граница Украины с Беларусью может превратиться в место для прогулки российской армии
Просмотров: 1404
Люди президента попытаются разбить ментовскую монополию Авакова
Люди президента попытаются разбить ментовскую монополию Авакова
Просмотров: 1026
Гарантии по депозитам вырастут: что изменится для банков и их клиентов
Гарантии по депозитам вырастут: что изменится для банков и их клиентов
Просмотров: 459
Изменение избирательного адреса: кабинетных очередей нет
Изменение избирательного адреса: кабинетных очередей нет
Просмотров: 153
Работу коллекторов хотят регулировать по-новому: что изменится для должников
Работу коллекторов хотят регулировать по-новому: что изменится для должников
Просмотров: 1503
Украина без копеек: стоит ли от них отказываться
Украина без копеек: стоит ли от них отказываться
Просмотров: 1665
Назвали продукты, которые в начале осени подешевеют
Назвали продукты, которые в начале осени подешевеют
Просмотров: 630
Что будет с ценами на горючее в сентябре
Что будет с ценами на горючее в сентябре
Просмотров: 414
Запустили IT-проект, который поможет создавать грамотные тексты на украинском языке
Запустили IT-проект, который поможет создавать грамотные тексты на украинском языке
Просмотров: 162
Фото
Все фото
10
10
4
6
19
Марсианские пейзажи - показали последствия лесных пожаров в США
Марсианские пейзажи - показали последствия лесных пожаров в США
Белорусы протестуют уже месяц
Белорусы протестуют уже месяц
Neuralink представила робота для вживления микрочипов в мозг
Neuralink представила робота для вживления микрочипов в мозг
Из-за масштабных пожаров в Калифорнии вводят чрезвычайную ситуацию
Из-за масштабных пожаров в Калифорнии вводят чрезвычайную ситуацию
Бронетехника на улицах, слезоточивый газ и десятки задержанных: как прошел 29-й день протестов в Беларуси
Бронетехника на улицах, слезоточивый газ и десятки задержанных: как прошел 29-й день протестов в Беларуси
Видео
Все видео
Лукашенко рассказал, как Путин просил поддержать Зеленского
Лукашенко рассказал, как Путин просил поддержать Зеленского
Сбили истребитель российского производства
Сбили истребитель российского производства
Тихановська прокомментировала информацию о расколе оппозиции в Беларуси
Тихановська прокомментировала информацию о расколе оппозиции в Беларуси
В Минске на мирной акции солидарности задержали студентов
В Минске на мирной акции солидарности задержали студентов
Отравление Навального: в Беларуси опубликовали запись "разговора Берлина и Варшавы"
Отравление Навального: в Беларуси опубликовали запись "разговора Берлина и Варшавы"
Интервью
1/5
Украинцы сделали российскую продукцию менее конкурентной
Украинцы сделали российскую продукцию менее конкурентной
Просмотров: 2115
"Слуга народа" держится на Зеленском. Но на выборах им это не добавит
"Слуга народа" держится на Зеленском. Но на выборах им это не добавит
1 Просмотров: 648
"Мы уверенно идем к образовательной катастрофе" - образовательный эксперт Виктор Громовой рассказал о готовности школ к обучению в условиях пандемии
"Мы уверенно идем к образовательной катастрофе" - образовательный эксперт Виктор Громовой рассказал о готовности школ к обучению в условиях пандемии
Просмотров: 9954
Эксперт рассказала, как правильно воспитывать ребенка в неполной семье
Эксперт рассказала, как правильно воспитывать ребенка в неполной семье
Просмотров: 216
"Мы не научились любить честно и откровенно то, что сделано в Украине" - Игорь Панасов
"Мы не научились любить честно и откровенно то, что сделано в Украине" - Игорь Панасов
Просмотров: 144
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
09 сентября 2020
Просмотров: 360
Однофамілиці
Перевіряли, скільки в соцмережах людей з іменем і прізвищем, як у вас? У Facebook знаходжу п'ятеро дівчат — мої тезки й однофамілиці. Одна Анна ...
четверг, 10 сентября 2020 10:02

В Лукашенко срок полномочий истекает 5 ноября - Тихановська

  Комментировать
В Лукашенко срок полномочий истекает 5 ноября - Тихановська
Лукашенко не будет иметь властных полномочий после 5 ноября. Фото: BBC

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская объявила, что срок на посту президента Беларуси Александра Лукашенко заканчивается 5 ноября, и призвала все страны определить, как они будут относиться к нему.

Об этом она сказала во время Экономического форума в польском Карпаче.

"Лукашенко не будет иметь властных полномочий после этой даты. Я хочу, чтобы все страны подумали, как они будут относиться к этому лицу после 5 ноября. В нашей стране мы знаем, что он уже не наш президент, он фальсифицировал выборы ", - заявила Тихановская.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Лукашенко признал, что задержался на посту президента

Она напомнила, что со страной-соседом Россией Беларусь имеет тесные экономические отношения, по-этому надо с ней иметь хорошие отношения. Она понимает, о какой помощи Лукашенко попросил у Путина и получил ее.

"Нас объединяют торговые отношения и сейчас мы не можем отвернуться от России. Она всегда будет нашей соседкой, по-этому нам необходимо иметь с ней хорошие отношения. Знаю, что Лукашенко просил полицейские силы, это была интервенция. Считаю, это не причина, чтобы такая помощь была необходима, поскольку наши демонстрации были мирными. Мы просим каждую страну, в том числе и Россию, уважать территориальную целостность Беларуси ", - сказала Тихановская.

Согласно конституции Беларуси, новоизбранный президент должен принести присягу не позднее 2 месяцев со дня избрания. 9 августа в стране прошли выборы. 14 августа на фоне масштабных протестов Центризбирком Беларуси объявил окончательные итоги выборов - у Александра Лукашенко 80% голосов, у Светланы Тихановськои - 10%.

Евросоюз заявил, что не признал результатов выборов президента Беларуси.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Лукашенко срок полномочий истекает 5 ноября - Тихановська». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
10
сентября

Анархист заколол ножом императрицу

Поведение человека меняется перед суицидом: как распознать тревожные признаки

Самое читаемое
Сексуальная и в песке: американская модель засветила соски в соблазнительной фотосессии
Сексуальная и в песке: американская модель засветила соски в соблазнительной фотосессии
8
 Просмотров: 24813
В крошечном бикини: звезда Instagram откровенно позировала на пляже
В крошечном бикини: звезда Instagram откровенно позировала на пляже
6
 Просмотров: 14940
Бабочки на пикантных местах: сексуальный дизайнер позировала обнаженной
Бабочки на пикантных местах: сексуальный дизайнер позировала обнаженной
10
 Просмотров: 12429
Полностью обнаженная: супер-модель поделилась провокационными снимками
Полностью обнаженная: супер-модель поделилась провокационными снимками
5
 Просмотров: 9234
Провокационная и обнаженная: словацкая велосипедистка оставила спорт ради соблазнительных фотосессий
Провокационная и обнаженная: словацкая велосипедистка оставила спорт ради соблазнительных фотосессий
5
 Просмотров: 8856
Мир
В ПАСЕ не признали результаты выборов в Беларуси - будет следствие
В ПАСЕ не признали результаты выборов в Беларуси - будет следствие Просмотров: 63
Госсекретарь США предположил, что Навального отравили российские чиновники
Госсекретарь США предположил, что Навального отравили российские чиновники Просмотров: 117
"На теле есть удары" - адвокатка Колесниковой потребует судмедэкспертизы
"На теле есть удары" - адвокатка Колесниковой потребует судмедэкспертизы Просмотров: 396
Папа Римский снял маску перед толпой и рассказал, кому выгоден Covid-19
Папа Римский снял маску перед толпой и рассказал, кому выгоден Covid-19 Просмотров: 3321
На сайт академии МВД Беларуси пробрались "кибер-партизаны"
На сайт академии МВД Беларуси пробрались "кибер-партизаны" Просмотров: 144
Больше всего комментируют
3
Рейтинг Кличко завышен - Верещук
2
Избили бывшего узника Кремля Владимира Балуха: состояние тяжелое
1
Президент прокомментировал вражеские обстрелы на Донбассе
1
Исследование показало, насколько велики риски заразиться коронавирусом в школе
1
Литвин с "копеечной" арендой и Богатырева с дворцом. Показали соседей Зеленского в Конча-Заспе
Голосов: 5144
Голосование Чем закончатся выборы в Беларуси?
  • Лукашенко удержит власть, подавит протесты
  • В Беларуси будет революция, "майдан" и новый президент
  • "Бацька" склонят к компромиссу. Будут повторные выборы
  • Мне безразлично
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua