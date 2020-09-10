В Лукашенко срок полномочий истекает 5 ноября - Тихановська

Лукашенко не будет иметь властных полномочий после 5 ноября. Фото: BBC

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская объявила, что срок на посту президента Беларуси Александра Лукашенко заканчивается 5 ноября, и призвала все страны определить, как они будут относиться к нему.

Об этом она сказала во время Экономического форума в польском Карпаче.

"Лукашенко не будет иметь властных полномочий после этой даты. Я хочу, чтобы все страны подумали, как они будут относиться к этому лицу после 5 ноября. В нашей стране мы знаем, что он уже не наш президент, он фальсифицировал выборы ", - заявила Тихановская.

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Она напомнила, что со страной-соседом Россией Беларусь имеет тесные экономические отношения, по-этому надо с ней иметь хорошие отношения. Она понимает, о какой помощи Лукашенко попросил у Путина и получил ее.

"Нас объединяют торговые отношения и сейчас мы не можем отвернуться от России. Она всегда будет нашей соседкой, по-этому нам необходимо иметь с ней хорошие отношения. Знаю, что Лукашенко просил полицейские силы, это была интервенция. Считаю, это не причина, чтобы такая помощь была необходима, поскольку наши демонстрации были мирными. Мы просим каждую страну, в том числе и Россию, уважать территориальную целостность Беларуси ", - сказала Тихановская.

Согласно конституции Беларуси, новоизбранный президент должен принести присягу не позднее 2 месяцев со дня избрания. 9 августа в стране прошли выборы. 14 августа на фоне масштабных протестов Центризбирком Беларуси объявил окончательные итоги выборов - у Александра Лукашенко 80% голосов, у Светланы Тихановськои - 10%. Евросоюз заявил, что не признал результатов выборов президента Беларуси.