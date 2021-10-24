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воскресенье, 24 октября 2021 12:25

В Латвии появилась новая база для авиации НАТО

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В Латвии появилась новая база для авиации НАТО
Вскоре на аэродроме будут размещены войска авиация сил спецопераций США. Фото: Скриншот

Военно-воздушные силы НАТО завершили модернизацию и сертификацию аэродрома Лиелварде в Латвии.

Теперь его сможет использовать авиация альянса. Об этом сообщает воздушное командование НАТО, передает Интерфакс-Украина.

Авиабаза расположена на юго-восток от Риги. Ее основала СССР в 1970 году. Она была одной из крупнейших в странах Балтии.

"Сертификация означает, что теперь мы можем приземлять и обслуживать самолеты в любое время суток и при любых погодных условиях", - заявил командующий ВВС Латвии полковник Виестурс Масулис.

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Аэродром смогут использовать истребители, которые контролируют воздушное пространство Балтийского региона. Также через него будут доставляться грузы для боевой группы передового присутствия НАТО в Латвии аэродром может принимать в том числе и транспортные самолеты C-17. Ранее для доставки грузов использовали международный аэропорт Риги.

Аэродром можно будет использовать и для беспилотников, которым требуется взлетно-посадочная полоса. Министр обороны Латвии Артис Пабрикс надеется, что в Лиелварде будут дислоцированы боевые дроны. Вскоре на аэродроме будут размещены войска авиация сил спецопераций США.

В Литве начались 12 октября международные военные учения "Железный волк - 2021". Они будут продолжаться два месяца на полигоне в Пабраде и вокруг него. В учениях примут участие более 3 тыс. военных из Литвы и других 12 стран НАТО и партнеров.

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Дата
24
октября

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