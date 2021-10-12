У границ России начались военные учения НАТО

Учения в Литве продлятся два месяца. Фото: Reuters

В Литве начались международные военные учения "Железный волк - 2021".

Они продлятся два месяца на полигоне в Пабраде и вокруг него, передает Delfi.

В учениях примут участие более 3 тыс. военных из Литвы и других 12 стран НАТО и партнеров.

Примут участие около 1 тыс. единиц военной техники. Используют танки Leopard и Abrams, боевые машины пехоты Marder, CV 90, VCI Pizarro, БТР Stryker, Fuchs и Boxer, самоходные артиллерийские гаубицы PzH2000, транспорт тылового обеспечения и административного назначения.

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Во время учений оценят способность осуществлять операции по нападению, обороны и другие военные операции дислоцированными в Литве войскам НАТО.

На полигоне Ягорлык в Херсонской области успешно прошли итоговые тактические учения подразделений противовоздушной обороны Воздушных сил и Сухопутных войск. Об этом сообщил пресс-центр Командования Воздушных сил ВСУ.