В Украине стартовали масштабные учения с натовцами: фото

Фото: Минобороны

В среду, 22 сентября, в Украине начались стратегические командно-штабные учения "Объединенные усилия - 2021".

Их основная цель - повышение оборонного потенциала Украины и улучшение совместимости с Вооруженными силами государств-членов НАТО, сообщает Минобороны в Facebook.

В учебно-боевых задачах примут участие военные подразделения 15 стран. В частности 11 стран-членов НАТО и четыре страны-партнеры. Кроме того, от Североатлантического альянса, а именно со Стратегического командования НАТО по операциям, запланировано участие группы экспертов.

Всего будет задействовано около 12,5 тыс. военных и более 600 единиц вооружения и военной техники.

Учения пройдут в три этапа. На первом и втором будут отработаны вопросы управления силами обороны государства во время отпора вооруженной агрессии.

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На третьем - планируется отработка элементов управления группировками войск при ведении операций с применением многонациональных подразделений из состава Вооруженных сил государств-партнеров.

Военные маневры продлятся до 30 сентября.

В первый день учений на полигоне "Ягорлык" прошли итоговые тактические учения подразделений зенитных ракетных войск с боевой стрельбой.

Расчеты С-300, "Бук-М1", С-125 и "Оса" выполнили имитационные пуски зенитных управляемых ракет по воздушным целям.

Роль целей выполняли беспилотные летательные аппараты ВР-2 "Стриж", ВР-3 "Рейс", истребители Су-27, МиГ-29 и штурмовики Су-25.

В воздухе сымитировали массированное воздушное нападение врага.

Ракетчики одновременно отражали авианалет и обстрел крылатыми ракетами важных государственных объектов страны.

Следующий этап - проведение боевых стрельб с реальными пусками зенитных управляемых ракет.

20 сентября стартовали украинско-американские учения Rapid Trident-2021 на базе Международного центра миротворчества и безопасности. В них примут участие 6 тыс. военнослужащих из 15 стран-партнеров. Основная цель учений - подготовка к совместным действиям в составе многонациональных сил во время коалиционных операций. Rapid Trident-2021 продлятся по 1 октября 2021 года.