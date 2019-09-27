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В Кремле надеются, что стенограмму разговора Путина и Трампа не опубликуют

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В Кремле надеются, что стенограмму разговора Путина и Трампа не опубликуют
Песков надеется, что обойдутся без публикации разговоров Путина и Трампа. Фото с открытых источников.

Кремль надеется, что в отношениях России и США не дойдет до публикации стенограмм телефонных разговоров Дональда Трапма и Владимира Путина.

"Мы, конечно, хотели бы надеяться, что в наших двусторонних отношениях, где и без того полно проблем, очень серьезных, к подобным ситуациям мы не дойдем", - заявил пресс-секретарь Путина.

Песков назвал "достаточно необычной практикой" публикацию стенограммы телефонного разговора Трампа и президента Украины Владимира Зеленского, отметив, что "как правило, материалы подобных бесед на уровне глав государств носят гриф - или "секретно", или "совершенно секретно" и не публикуются, передает "Украинская правда".

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Отвечая на вопрос, готов ли Кремль дать "добро" на публикацию стенограммы, если это понадобится американским партнерам, Песков отметил, что нужно рассматривать каждый конкретный случай. Он также добавил, что в РФ с подобными предложениями никто не обращался.

Белый дом обнародовал стенограмму разговора президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского.

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