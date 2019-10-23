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среда, 23 октября 2019 12:42

В контейнере грузовика нашли 39 трупов

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  Грузовик въехал из Болгарии
Грузовик въехал из Болгарии

В промышленной здания под Лондоном нашли грузовик, в контейнере которого обнаружили тела 39 человек.

Британская полиция начала расследование, пишет CNN.

По подозрению в убийстве арестовали 25-летнего водителя грузовика из Северной Ирландии. Машина заехала на территорию Великобритании из Болгарии в выходные.

Сейчас идентифицируют жертв. Известно, что одна из них была несовершеннолетней.

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В Берлине на одной из станций метро мужчина ударил ногой в спину 26-летнюю девушку, которая спускалась по лестнице. От сильного удара она полетела вниз по лестнице, в результате чего была госпитализирована с многочисленными травмами и переломом руки. Позже правоохранители задержали злоумышленника. Им оказался 27-летний гражданин Болгарии.

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октября

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