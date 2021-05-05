В команде Навального готовят фильм о ГРУшниках-убийцах

Агенты боевой группы ГРУ Александр Мишкин (справа) и Анатолий Чепига (слева) теперь важны представителями Кремля в регионах России / RT

Два российских ГРУшника, обвиняемых в покушении на Сергея и Юлию Скрипалей в английском Солсбери, были переведены на работу в России. Они теперь важные представители Кремля в регионах РФ.

Разоблачение об агентах боевой группы ГРУ Александре Мишкине и Анатолие Чепиге появятся в ближайшее время на YouTube-канале заключенного лидера российской оппозиции Алексея Навального. Об этом пишет The Daily Mail.

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ГРУшников, которые использовали псевдонимы Александр Петров и Руслан Баширов, разыскивают британские правоохранители за отравления "Новичком" бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля, который работал на МИ-6, и его дочери Юлии в мае 2018 года. Они также убили жительницу Солсбери Доун Стерджесс. Их также обвиняют в участии в организации взрывов на складах оружия в Чехии.

Болгарский журналист-расследователь Христо Грозев рассказал коллеге Навального Марии Певчих, что, поскольку эта пара была раскрыта, они больше не могут работать за границей. Вместо этого теперь работают на Кремль.

"Они здоровы и находятся на государственной службе. Им дали новую работу. Из них сделали важных представителей Кремля в российских регионах", - сказал Грозева.

Обоих убийц не видели с тех пор, как они появились на российском государственном канале RT в 2018 году и заявили, что были простыми туристами в Солсбери, торговцами спортивными напитками, которые очень заинтересовались городским собором.

Грозев работал над новым расследованием вместе с российскими журналистами и оппозиционерами. В нем раскроют имена руководителей Чепиги и Мишкина. Оба были удостоены звания "Героев России", высшей награды страны, за подрывы в Чехии и подобные операции в Болгарии в 2014-2015 годах.

"Они получили награды, а также бесплатные квартиры в Москве в одном доме на Перекопской улице. Недавно Чепига начал также строить себе новый загородный дом к северу от Москвы", - рассказал Грозев.

Он также добавил, что заявления убийц, что они представители компании по производству спортивных напитков - такая шутка ГРУ. Скорее всего, эта фраза внутренняя кодовое название для "Новичка".

Грозева добавил, что Чепига был почетным гостем на свадьбе дочери генерал-полковника Андрея Аверьянова - командующего операциями ГРУ во время терактов в Англии и Чехии. Телефонные записи Аверьянова свидетельствуют, что он не раз контактировал с офисом министра иностранных дел России Сергея Лаврова до и после отравления Скрипалей.

Британские расследователи с Bellingcat предположили, что участие Аверьянова напрямую связано с руководством России, учитывая его высокое положение. Анализ телефонных данных показывает, что он подчинен непосредственно директору ГРУ Игорь Костюкову, а также общается прямо с Кремлем.