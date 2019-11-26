В Китае часть ракеты упала на жилой дом

В Китае один из 4 боковых ускорителей ракеты Чанчжэн упал на жилой дом.

Это произошло после запуска ракеты с китайского космодрома Сичан в провинции Сычуань. Соответствующее видео появилось в сети, сообщает Корреспондент.net.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На темную сторону Луны впервые запускают космический аппарат

Оранжево-бурый дым, который идет от здания - токсичные пары смеси тетроксид диазота и несимметричного диметилгидразина.

В результате инцидента никто не пострадал.

12 февраля во Китае состоялся успешный запуск ракеты, которая вывела на орбиту два навигационных спутника-близнеца. Ускорители космической ракеты упали на жилые дома, говорят пользователи Тwitter. Людей эвакуировали. О случаях травмирования не сообщается.

23 ноября Китай запустил самую мощную модель ракеты-носителя из семейства Чанчжэн, успешно вывела на орбиту два спутника местного аналога GPS - Beidou.

4 ноября Китай осуществил успешный запуск спутника навигационной системы Beidou-3 (BDS-3) с помощью ракеты-носителя Чанчжэн-3Б.

А 18 ноября Китай вывел на орбиту два глобальных мультимедийных спутники KL-alpha-A и KL-alpha-B с помощью ракеты-носителя KZ-1A / Куайчжоу-1А.