В Китае будут штрафовать за пищевые отходы или недоеденные блюда

Китайцы обедают в ресторане KFC в Пекине / Getty Images

В Китае введут новый закон о пищевых отходах и будут штрафовать за пропаганду переедания.

Новый закон, вдохновленный кампанией главы КНР Си Цзиньпина о пустых подносах, предусматривает, что рестораны смогут штрафовать посетителей за оставленную еду. Также новый закон предусматривает наказание для предприятий, которые пропагандируют расточительное использование продуктов питания. Об этом пишет CNN.

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В августе китайский лидер Си Цзиньпин сказал, что количество пищи, выброшенной на свалки в стране, шокирует и огорчает. Он заявил, что расточительство - позорно, а бережливость - почетно.

В рамках кампании, местные власти приступили к реализации программ сокращения пищевых отходов и поощрения предприятий общественного питания к ограничению заказов на одно блюдо меньше, чем количество посетителей в группе. Также запретили пропагандировать переедание.

Согласно новому закону, заведениям общественного питания грозят штрафы, если побуждают заказывать избыточное количество пищи и делать очевидные лишние расходы. Правонарушителей сначала будут предупреждать, а потом штрафовать до $1530, если зафиксируют повторные нарушения. Закон также позволит ресторанам взимать с посетителей доплату за остатки пищи.

Законопроект предусматривает штрафы для СМИ - радио, телевидение или онлайн-медиа, которые публикуют или распространяют рекламу, призывающую к покупке излишков продовольствия или перееданию. Нарушение может обойтись СМИ штрафом и закрытием до исправления.

В отчете Китайской академии наук говорится, что 2015-го жители крупных городов, включая Пекин и Шанхай, потратили зря до 18 млн т еды, чего было достаточно, чтобы накормить 50 млн человек. В отчете говорится, что четверть отходов приходится на основные продукты питания - рис и лапшу, и 18% - на мясо.

Китай в значительной степени импортирует пищу. Особенно, когда происходят стихийные бедствия - такие как наводнения, которые влияют на внутреннее производство и цены на продукты.

Критики говорят, что властям скорее следовало рекомендовать перейти заведениям на меньшие порции. А также, что возникают трудности, если блюдо окажется невкусным.