В Китае автобус с пассажирами упал в выгребную яму: есть погибшие

Автор: ВВС Автобус с людьми упал в выгребную яму

В китайском округе Синин, провинция Цинхай городской автобус с пассажирами упал в большую пропасть, которая образовалась на дороге.

В этом месте, под асфальтом находилась выгребная яма, которая была неподалеку больницы. В результате инцидента погибли 6 человек, 16 получили разной степени ранения.

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Автор: ВВС Автобус с людьми упал в выгребную яму

Очевидцы, которые стояли на остановке общественного транспорта, бросились спасать людей. Но сами упали в прорву, когда та начала расширяться. Диаметр составлял около 10 м. Сколько именно находилось пассажиров в автобусе - неизвестно.

Причиной аварии называют взрыв, который произошел под землей. Такие провалы с жертвами стали частым явлением в Китае, из-за роста темпов развития городов.

В центральном Непале автобус с пассажирами упал в ущелье с высоты в 500 м. В результате аварии погибли по меньшей мере 18 человек. Почти все погибшие скончались от полученных травм прямо на месте.