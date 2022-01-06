В Казахстане ввели госрегулирование цен на топливо на 180 дней

На фоне газовых протестов президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев поручил ввести на 180 дней государственное регулирование цен на сжиженный газ, бензин и дизель.

Об этом сообщили на сайте президента Казахстана.

В поручении также говорится о введении государственного ценового регулирования социально значимых продовольственных товаров. Решения будут принимать акимы регионов (главы местного исполнительного органа государственной власти. - Gazeta.ua) исходя из социально-экономической ситуации в конкретном регионе.

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Со 2 января в Казахстане проходят протесты. Массовые акции недовольства начались в Жанаозене Мангистауской области. Поводом стало двойное повышение с нового года цен на сжиженный газ, которым в регионе заправляют большинство автомобилей. Вскоре протест стал общенациональным.

Кроме снижения цен на газ, активисты начали выдвигать и политические лозунги. Люди требуют отставки президента Касима-Жомарта Токаева.

Токаев отправил 5 января в отставку правительство страны, но сам полномочия не сложил.