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четверг, 20 июня 2019 14:06

В Казахстане упал самолет Ан-2

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В Казахстане упал самолет Ан-2
В Казахстане упал самолет Ан-2 Фото: Sputnik Казахстан

После аварии двое членов экипажа с травмами и ожогами госпитализированы, пилот погиб на месте.

Самолет разбился возле села Родина в Акмолинской области, сообщает Tengri News.

"20 июня примерно в 10.00 в десяти километрах от села Семья Целиноградской района Акмолинской области во время химической обработки полей упал самолет Ан-2", - сказал представитель МВД Казахстана Нурсултан Нурхаметов.

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Причину падения выясняются. Кроме этого, по факту происшествия будут проводить расследование, сообщили в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития.

Самолет упал на территорию сельскохозяйственного производства "Родина".

"Территория наша, но это было далеко в поле", - сказал директор агрофирмы Иван Сауэр.

В польском городе Плоцке во время авиашоу в Вислу упал самолет. В результате катастрофы пилот погиб.

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Дата
20
июня

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