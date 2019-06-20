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четверг, 20 июня 2019 09:28

Показали, как выглядит истребитель будущего

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Показали, как выглядит истребитель будущего
В разработке самолета также участвуют Германия и Испания. ФОТО: AFP

На авиавыставке "Ле Бурже" в Франции представили проект истребителя будущего.

Этот самолет даже не пятого, а сразу шестого поколения, передает ТСН.

На выставке было представлено широкоформатную модель истребителя. Эксперты оценивают его стоимость в $8 млрд.

Среди основных характеристик новинки - скорость, маневренность и незаметность.

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Вместе с самолетом будут работать беспилотные летательные аппараты, которые будут передавать ему информацию со спутников и подводных лодок.

"Все полученные данные будет обрабатывать не человек, а искусственный интеллект", - говорят разработчики.

Большинство сведений о самолете пока засекречены. Полноценно истребитель заработает только в 2040-м.

Из-за пьяного россиянина по имени Дмитрий самолет по рейсу Барселона-Москва совершил преждевременную посадку в Варшаве. Экипаж не мог его успокоить.

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Дата
20
июня

"Русскую Америку" продали за бесценок

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