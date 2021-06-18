В Канаде рекомендуют отказаться от повторной вакцинации препаратом AstraZeneca

В Канаде рекомендуют смешивать вакцины. Фото: Reuters

Жителям Канады, получившим первую дозу вакцины от коронавируса производства AstraZeneca, советуют делать вторую прививку другим препаратом - Pfizer или Moderna.

Об этом говорится в заявлении национального совещательного комитета Канады по иммунизации, NACI, который консультирует правительство по отношению к вакцинации от Covid-19.

"Вакцина mRNA теперь считается приоритетной для введения второй дозы лицам, получившим первую прививку вакциной AstraZeneca", - говорится в сообщении.

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Подобное решение принято на основе "новых доказательств наличия потенциально лучшей иммунореакции от такого смешанного использования".

В NACI также признали обе mRNA-вакцины, Pfizer и Moderna взаимозаменяемыми.

Почти 70% канадцев уже получили одну дозу COVID-вакцины и около 15% прошли полный курс.

Всемирная организация здравоохранения не рекомендует смешивать разные типы вакцин против коронавируса во время прививки.