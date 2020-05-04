В Италии во время карантина снизился уровень преступности

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В Италии снизился уровень преступности.

Это связывают с карантинными ограничениями, которые ввели из-за коронавируса, сообщает Reggio TV.

В частности, с 1 по 31 марта было совершено 68 069 преступлений, тогда как за аналогичный период 2019 их было 203 723.

Уменьшилось количество жестокого обращения в семье (-37,4%), грабежей в аптеках (-28,2%).

Количество убийств снизилось на 71%, а краж и изнасилований - на 72%. Число преступлений, связанных с распространением наркотиков, сократилось на 46%.

В то же время, увеличилось количество преступлений, связанных с ростовщичеством (+ 9,1%).

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Ранее сообщалось, что в Испании за первые 15 дней карантина количество зарегистрированных уголовных преступлений сократилось на 73,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.