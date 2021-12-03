В Италии мужчина пришел на вакцинацию с силиконовой рукой

В Италии мужчина хотел обмануть медработников и пришел на пункт вакцинации с силиконовой рукой.

Об этом сообщает глава региона Пьемонт Альберто Чирио в Facebook.

По его словам, мужчина хотел получить первую дозу вакцины от коронавируса и пришел в пункт.

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"Он пытался обмануть медицинских работников с "фальшивой рукой" (силиконовой дельтовидной мышцей), думая, что сможет обмануть систему и получить зеленый пропуск, фактически без вакцины", - написал Чирио.

Но обмануть не удалось. Хотя рука и была на ощупь и цвет реалистичной, медицинский работник попросил показать всю руку. После этого мужчина просил никому не рассказывать. Но на место происшествия вызвали полицию.

15 ноября президент Владимир Зеленский записал видеообращение, в котором пообещал 1000 грн вакцинированным обеими дозами от Covid-19.

Программа будет действовать для тех, кто вакцинировался до и после 19 декабря. Деньги будут поступать и тратиться через систему "Дія".

1000 грн за вакцинацию можно будет потратить на книги.