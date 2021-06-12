В Испании вспыхнули протесты из-за убийства 6-летнего ребенка, которого нашли на дне моря

Два дня назад 6-летнюю Оливию нашли мертвой на глубине тысячи метров. Фото: Reuters

В Испании разгорелись масштабные протесты из-за убийства 6-летней девочки Оливии. Ее тело нашли на дне моря в мешке.

Об этом говорится в сюжете ТСН. Сообщается, что на улицы разных городов вышли тысячи людей.

"Скандировали за защиту детей и женщин от насилия", – говорится в сюжете.

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Известно, что 6-летнюю Оливию вместе с ее сестрой, годовалой Анной еще в конце апреля похитил у матери собственный отец. Супруги разведены, и как заявила женщина, он угрожал, что детей она никогда не увидит.

Два дня назад 6-летнюю Оливию нашли мертвой на побережье на глубине тысячи метров.

9 июня во Любарскую больницу на Житомирщине привезли 37-летнюю женщину с послеродовыми осложнениями. Где ребенок - объяснить не могла. Мертвую девочку нашли во дворе дома.