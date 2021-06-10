Многодетная мать спрятала тело мертвой дочери

На Житомирщине в доме роженицы нашли тело новорожденного ребенка. Фото: zt.npu.gov.ua

9 июня во Любарскую больницу на Житомирщине привезли 37-летнюю женщину с послеродовыми осложнениями. Где ребенок - объяснить не могла.

Мертвую девочку нашли во дворе дома. Ребенок родился живым, установили эксперты. Об это сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"По словам врачей, у женщины были серьезные осложнения после самостоятельных родов. Пациентка из-за своего состояния четких объяснений дать не смогла. В ее дворе полицейские нашли тельце новорожденной девочки, замотанное в одеяло. По предварительному заключению судебно-медицинских экспертов, ребенок родился живым. Причина смерти будет установлена ​​после гистологической экспертизы", - рассказали в полиции.

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Известно, что роженица уже имеет трех несовершеннолетних детей. На учете у врачей с новой беременностью женщина не находилась и о своем состоянии также никому не рассказывала.

Дело расследуют как умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка. Продолжается выяснение всех обстоятельств.

В поселке Чечельник Винницкой области женщина родила ребенка и убила его. Роженица замотала младенца в простыню и положила в шкаф.