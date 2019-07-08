В Иране украинского путешественника подозревают в шпионаже

Украинского путешественника Артема Сурина задержали в иранском городе Ардакан. Его подозревают в шпионаже.
"Задержали за наличие дрона. Держали в полицейском участке, потом суд за полчаса постановил арестовать. Переводчика нет, хотели заставить подписать бумаги в суде, не дал. Шьют шпионаж", - написал в Facebook путешественник.
Информацию подтвердил дипломат Маркиян Лубкивский. Он призвал присоединиться к решению вопроса освобождения украинца Администрацию президента и заместителя министра иностранных дел Елену Зеркаль.
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Департамент МИД стран Азиатско-Тихоокеанского региона уже занимается вопросами освобождения Артема Сурина.
На борту иранского танкера Grace 1, который направлялся в Сирию и был задержан 4 июля возле Гибралтара, были украинцы.
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