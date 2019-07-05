Задержали танкер с украинскими моряками

Танкер задержали у Гибралтара. Фото: DP

Среди экипажа задержанного нефтяного танкера Grace 1 есть граждане Украины.

Это подтвердили компетентные органы Гибралтара сообщил заместитель директора департамента - начальник управления консульского обеспечения Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич, передает УНИАН.

За подтверждением обратился украинский консул.

"Портовая администрация подтвердила, что среди членов экипажа есть граждане Украины", - сказал он.

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Правоохранительные органы Гибралтара рассматривают украинцев как свидетелями по делу, а не правонарушителями.

Точное количество украинских граждан на корабле уточняют. Их двое или трое.

Моряки с задержанного в Египте в декабре 2018 танкера "Sea Shark" возвращаются в Украину. 5 из 17 украинских моряков прибудут в Одесский аэропорт в понедельник, 27 мая.