Задержали танкер с украинскими моряками

Среди экипажа задержанного нефтяного танкера Grace 1 есть граждане Украины.
Это подтвердили компетентные органы Гибралтара сообщил заместитель директора департамента - начальник управления консульского обеспечения Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич, передает УНИАН.
За подтверждением обратился украинский консул.
"Портовая администрация подтвердила, что среди членов экипажа есть граждане Украины", - сказал он.
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Правоохранительные органы Гибралтара рассматривают украинцев как свидетелями по делу, а не правонарушителями.
Точное количество украинских граждан на корабле уточняют. Их двое или трое.
Моряки с задержанного в Египте в декабре 2018 танкера "Sea Shark" возвращаются в Украину. 5 из 17 украинских моряков прибудут в Одесский аэропорт в понедельник, 27 мая.
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