Запрет ввели из-за волны сообщений о смерти пользователей электронных сигарет. Фото: World

В Индии запретили электронные сигареты.

Запрет касается производства, импорта, экспорта, продажи и складского хранения электронных сигарет, а также запрещается реклама устройств. Об этом сообщает The Guardian.

Как отмечается, власти Индии приняли соответствующее решение на следующий день после того, как Нью-Йорк вторым из американских штатов запретил ароматизированные электронные сигареты на фоне волны сообщений о смерти пользователей вейпов от заболеваний легких.

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В штате Иллинойс, США, впервые от тяжелой болезни легких умер человек, который курил электронные сигареты или вейпы. В умершего развилась респираторная болезнь, связанная с электронными носителями.