В Индии в результате стихии погибли 25 человек

Армия, флот и авиация участвуют в операциях по оказанию помощи. Фото: Reuters

В Индии в прибрежном штате Керала с пятницы льют сильные проливные дожди, что привело к наводнениям и оползням. В результате стихии погибло 25 человек.

Об этом сообщает Le Figaro. Спасатели продолжали искать выживших в грязных обломках, а военные доставили гуманитарную помощь по воздуху. Жители штата оказались отрезаны от мира из-за дождей.

Официальные лица сообщили, что в районе Идукки были обнаружены одиннадцать тел, а в районе Коттаям - еще 14 тел, пострадавших от оползней и внезапных наводнений. Число пропавших безвести пока неизвестно. Также тысячи людей эвакуировали и создали не менее 100 гуманитарных лагерей для их спасения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Дома затопило, а дороги превратились в реки: показали последствия непогоды в Греции

Армия, флот и авиация принимают участие в операциях по оказанию помощи.

В Гонконге в результате тайфуна Kompasu погиб по меньшей мере один человек. Еще 20 получили травмы. Из-за стихии в школах остановили занятия и отменили торговлю на фондовом рынке.