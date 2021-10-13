Мощный тайфун всколыхнул Гонконг: есть погибшие и пострадавшие

В Гонконге в результате тайфуна Kompasu погиб по меньшей мере один человек. Еще 20 получили травмы.

Из-за стихии в школах остановили занятия и отменили торговлю на фондовом рынке, сообщает South China Morning Post. Почти везде остановили движение транспорта.

"Метеорологическая обсерватория объявила в стране восьмой сигнал штормового предупреждения по 10-балльной шкале", - говорится в сообщении.

Еженедельное заседание законодательного совета Гонконга отложили до 20 октября.

Фото: Reuters

Из-за сильного ветра 31-летний мужчина потерял контроль над мотоциклом и врезался в фонарный столб. Его доставили в больницу, где он впоследствии скончался.

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В Греции северные районы острова Эвбея, который летом стал одним из эпицентров масштабных лесных пожаров, подверглись подтоплениям. После сильных ливней в нескольких городах произошли оползни. От повышения уровня воды недалеко от побережья пострадало несколько поселков. Дороги местами превратились в реки и стали непроездными.