 
Ексклюзивы
1/5
14 октября превращаем в 23 февраля в новой желто-синей обертке
14 октября превращаем в 23 февраля в новой желто-синей обертке
Просмотров: 234
"Он был абсолютно счастливым": в Харькове прощаются с музыкантом Миськом Барбарой - фото
"Он был абсолютно счастливым": в Харькове прощаются с музыкантом Миськом Барбарой - фото
Просмотров: 1377
Подозреваемого в изнасиловании полицейского уволили с работы
Подозреваемого в изнасиловании полицейского уволили с работы
Просмотров: 441
"Хорошая женщина, которая кому-то нравится в Офисе президента" - эксперт о кандидате на должность министра обороны
"Хорошая женщина, которая кому-то нравится в Офисе президента" - эксперт о кандидате на должность министра обороны
3 Просмотров: 981
Дроны-разведчики и роботы-саперы: уникальную военную технику показывают на Михайловской площади
Дроны-разведчики и роботы-саперы: уникальную военную технику показывают на Михайловской площади
Просмотров: 1791
Кагарлык-2: действующего и бывшего полицейских обвинили в изнасиловании беременной
Кагарлык-2: действующего и бывшего полицейских обвинили в изнасиловании беременной
1 Просмотров: 1071
Ждать приглашения Украины в ЕС не стоит - эксперт
Ждать приглашения Украины в ЕС не стоит - эксперт
Просмотров: 243
Рассказали о женщине, которую изрешетила ножом 16-летняя дочь
Рассказали о женщине, которую изрешетила ножом 16-летняя дочь
Просмотров: 2988
Как Украина строит завод турецких беспилотников и справляется с историческими травмами: что о нас пишет мировая пресса
Как Украина строит завод турецких беспилотников и справляется с историческими травмами: что о нас пишет мировая пресса
Просмотров: 1620
"Важно делать то, что любишь. И любить то, что делаешь" - Мисько Барбара
"Важно делать то, что любишь. И любить то, что делаешь" - Мисько Барбара
Просмотров: 981
Фото
Все фото
3
9
5
16
4
В Москве 17-летний стрелял возле школы
В Москве 17-летний стрелял возле школы
Мощный тайфун всколыхнул Гонконг: есть погибшие и пострадавшие
Мощный тайфун всколыхнул Гонконг: есть погибшие и пострадавшие
Вещи Аль Капоне продали на аукционе за $3 млн
Вещи Аль Капоне продали на аукционе за $3 млн
Как Украина строит завод турецких беспилотников и справляется с историческими травмами: что о нас пишет мировая пресса
Как Украина строит завод турецких беспилотников и справляется с историческими травмами: что о нас пишет мировая пресса
Автобус слетел в ущелье. Погибли не менее 28 человек
Автобус слетел в ущелье. Погибли не менее 28 человек
Видео
Все видео
Появилось видео смертельной аварии с участием Собчак
Появилось видео смертельной аварии с участием Собчак
Назвали рост самой высокой женщины в мире
Назвали рост самой высокой женщины в мире
Ксения Собчак попала в смертельное ДТП
Ксения Собчак попала в смертельное ДТП
Авиакатастрофа в России: последние подробности об аварии и имена жертв
Авиакатастрофа в России: последние подробности об аварии и имена жертв
Американку посадили за нарушение дистанции с медведем
Американку посадили за нарушение дистанции с медведем
Интервью
1/5
"Власть гарантирует безопасность Коломойского" - Юрий Николов о коррупции и рукожопии, "обилечивании" олигархов
"Власть гарантирует безопасность Коломойского" - Юрий Николов о коррупции и рукожопии, "обилечивании" олигархов
Просмотров: 1314
Петраковщина: что нужно знать о кризисе "Барселоны"
Петраковщина: что нужно знать о кризисе "Барселоны"
Просмотров: 585
Украина не готова к новой волне коронавируса
Украина не готова к новой волне коронавируса
3 Просмотров: 954
Людей бросали за решетку за митинги в Бабьем Яру
Людей бросали за решетку за митинги в Бабьем Яру
1 Просмотров: 1071
"Зеленский схватил олигархов за причинное место" - Виктор Чумак
"Зеленский схватил олигархов за причинное место" - Виктор Чумак
4 Просмотров: 2196
Колонка
Ирина Мамрига
Ирина Мамрига
12 октября 2021
Просмотров: 666
Хіба не зрозуміло
Із Галею 20 років тому ми жили на одному поверсі студентського гуртожитку. Вона мала авторитет у дівчат – читала глянцеві журнали й давала ...
среда, 13 октября 2021 17:31

Мощный тайфун всколыхнул Гонконг: есть погибшие и пострадавшие
9

  Комментировать

В Гонконге в результате тайфуна Kompasu погиб по меньшей мере один человек. Еще 20 получили травмы.

Из-за стихии в школах остановили занятия и отменили торговлю на фондовом рынке, сообщает South China Morning Post. Почти везде остановили движение транспорта.

"Метеорологическая обсерватория объявила в стране восьмой сигнал штормового предупреждения по 10-балльной шкале", - говорится в сообщении.

Еженедельное заседание законодательного совета Гонконга отложили до 20 октября.

Фото: Reuters

Из-за сильного ветра 31-летний мужчина потерял контроль над мотоциклом и врезался в фонарный столб. Его доставили в больницу, где он впоследствии скончался.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Китай накрыло крупнейшее за последние 40 лет наводнение: эвакуировали 120 тыс. человек

В Греции северные районы острова Эвбея, который летом стал одним из эпицентров масштабных лесных пожаров, подверглись подтоплениям. После сильных ливней в нескольких городах произошли оползни. От повышения уровня воды недалеко от побережья пострадало несколько поселков. Дороги местами превратились в реки и стали непроездными.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Мощный тайфун всколыхнул Гонконг: есть погибшие и пострадавшие». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
13
октября

В давке на празднике погибли 115 человек

Самое читаемое
Несовершеннолетняя дочь Хайди Клум эпатировала сеть позированием топлесс
Несовершеннолетняя дочь Хайди Клум эпатировала сеть позированием топлесс
8
 Просмотров: 9630
В ЕС сделали неожиданное заявление о газовом контракте Венгрии с РФ
В ЕС сделали неожиданное заявление о газовом контракте Венгрии с РФ 1 Просмотров: 6804
Мать нардепа Полякова обратилась к украинцам возле могилы сына
Мать нардепа Полякова обратилась к украинцам возле могилы сына
 3 Просмотров: 3987
Меркель и Макрон также связались с Путиным
Меркель и Макрон также связались с Путиным Просмотров: 3582
Зеленский раскрыл единственный способ завершения войны на Донбассе
Зеленский раскрыл единственный способ завершения войны на Донбассе Просмотров: 3132
Мир
В Москве 17-летний стрелял возле школы
В Москве 17-летний стрелял возле школы
3
 Просмотров: 99
Поклонскую отправили послом на острова в океане
Поклонскую отправили послом на острова в океане Просмотров: 252
В Беларуси начнут сажать за подписку на "экстремистские" Telegram-каналы
В Беларуси начнут сажать за подписку на "экстремистские" Telegram-каналы Просмотров: 63
Поляка арестовали по подозрению в шпионаже на Беларусь
Поляка арестовали по подозрению в шпионаже на Беларусь Просмотров: 144
"Своих в беде не бросаем" - Кулеба об экстрадиции Саакашвили
"Своих в беде не бросаем" - Кулеба об экстрадиции Саакашвили 1 Просмотров: 252
Больше всего комментируют
5
Экс-главу ГУР Бурбу уволили с воинской службы — журналист
4
Россия бьет рекорды по смертности от коронавируса
3
Курс Bitcoin достиг рекордной отметки
3
Мать нардепа Полякова обратилась к украинцам возле могилы сына
3
"Слуга" Клочко тайно пожертвовал партии 1,4 млн грн
Голосов: 8
Голосование Поддерживаете запрет всем артистам из РФ выступать в Украине?
  • Да
  • Нет
Просмотреть