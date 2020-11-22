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воскресенье, 22 ноября 2020 03:56

В Гватемале протестующие подожгли здание парламента

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В Гватемале протестующие подожгли здание парламента
Президент отреагировал на демонстрации через сообщение в своих социальных сетях. Фото: twitter

Сотни протестующих захватили Конгресс Гватемалы в эту субботу и подожгли несколько комнат внутри. Депутатов внутри здания парламента не было.

Участники митингов выломали входную дверь в здание парламента а также разбили окна. Они бросили внутрь факелы, которые разожгли пожар. Правоохранители применили слезоточивый газ против протестующих, чтобы их разогнать. Пока неизвестно, есть ли пострадавшие во время пожара, сообщает ABC.

В стране проходят массовые протесты против президента Алехандро Джамматтеи. В субботу на улицы вышли тысячи гватемальцев. Лидер отреагировал на демонстрации из-за сообщения в своих социальных сетях.

"Повторяю, вы имеете право проводить демонстрации в соответствии с законом. Но мы также не можем допустить, чтобы они портили государственную или частную собственность", - написал президент, добавив, что виновные понесут наказание за поджоги.

17 ноября в Киеве под Радой произошли столкновения демонстрантов с правоохранителями. Представители движения SaveФОП не давали депутатам зайти в парламент. Нацгвардия и Нацполиция пытались сделать коридор для нардепов, оттеснив протестующих.

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