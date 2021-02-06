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суббота, 06 февраля 2021 17:30

В Грузии протестуют против карантинных ограничений

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В Грузии протестуют против карантинных ограничений
В Тбилиси инструкторы по зимним видам спорта принесли к парламенту лыжи. Фото: ekhokavkaza.com

В Грузии проходят акции против жесткого карантина в стране. Участники протестов требуют смягчения ограничений и открытия экономики.

Основная акция состоялась у здания парламента в Тбилиси. Участвовали владельцы фитнес-центров, актеры, музыканты, аниматоры. Протест организовала инициативная группа из горных гидов, инструкторов по зимним видам спорта и представителей других профессий, которые остались без доходов после начала пандемии, сообщает "Эхо Кавказа".

У многих были плакаты с лозунгом "Регуляции = голод". Значительная часть протестующих намерены восстанавливать деятельность, несмотря на ограничения.

Ранее до 200 столовых хотели открыться самовольно. Пересмотрели планы после решения правительства позволить им с 15 февраля работать в будние дни, но принимать посетителей только на улице.

В рамках смягчения карантина с 1 февраля в Грузии сняли запрет на регулярное авиасообщение. Также возобновили работу крупные торговые центры и магазины. В части городов работает общественный транспорт и школы.

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С 1 февраля Грузия полностью отменила ограничения на международное авиасообщение. В стране также обновили правила въезда для туристов, сообщает Грузия Онлайн. Отныне каждый путешественник должен предъявить тест на коронавирус с отрицательным результатом.

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