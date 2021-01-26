Грузия ужесточила правила въезда: что изменилось

ПЦР-тест на коронавирус должен быть сделан за 72 часа до въезда на территорию Грузии. Фото: Reuters

С 1 февраля Грузия полностью отменяет ограничения на международное авиасообщение

В стране также обновили правила въезда для туристов, сообщает Грузия Онлайн.

Отныне каждый путешественник должен предъявить тест на коронавирус с отрицательным результатом.

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Соответствующие ограничения не касаются группы людей, которые в 2 этапа вакцинировались от коронавируса.

"Тем, кто полностью сделал прививку, предъявлять ничего не нужно. Остальные туристы должны будут представить ПЦР-тест, сделанный в течение последних 72 часов", - говорится в сообщении.

Министерство здравоохранения обновило перечень стран, которые попали в "красных" и "зеленых" зон в зависимости от ситуации с коронавируса. В ближайшее время не рекомендуют ехать в 68 стран. На прошлой неделе "красных" стран было 66.