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воскресенье, 01 августа 2021 22:05

В Грузии произошло землетрясение

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В Грузии произошло землетрясение
Фото: Pixabay

Землетрясение магнитудой 3,1 балла произошло сегодня в регионе Самцхе-Джавахети на юге Грузии (регион Квемо Картли). Об этом сообщает Национальный центр сейсмического мониторинга.

Подземные толчки были зафиксированы в 21:09 по тбилисскому времени у села Самеба, в 24 километрах к востоку от города Ниноцминда.

Эпицентр землетрясения находился на глубине девяти километров. Сообщений о разрушениях не поступало.

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В Тихом океане у берегов Филиппин произошло сильное землетрясение. Зарегистрировали толчки магнитудой 5,7. эпицентр стихии находился на расстоянии 2 км к северо-западу от города Батангас, где проживают более 237 тыс. человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 133 км.

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