В Грузии обрушился дом. Из-под завалов достали младенца

Фото: batumelebi.ge

В Батуми в Грузии обрушился жилой дом.

Авария произошла на ул. 26 мая, сообщает News Tbilisi.

Под завалами оказались 10 машин, которые стояли у здания. Из одной достали ребенка. Его госпитализировали.

Из-под завалов спасателям удалось достать живого младенца и мужчину. Спасатели считают, что там еще есть люди.

Жители говорят, перед обрушением в доме отключили газ.

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Информации о жертвах пока не поступало.

В Индии в пятницу утром, 17 сентября, 14 человек получили травмы после обрушения эстакады, которую строили в деловой столице страны Мумбаи. Состояние всех пострадавших стабильное.