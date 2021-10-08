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пятница, 08 октября 2021 12:48

В Грузии обрушился дом. Из-под завалов достали младенца
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В Батуми в Грузии обрушился жилой дом
Фото: batumelebi.ge
Под завалами оказались около десяти машин, которые стояли у здания. Из одной удалось достать живого ребенка. Его госпитализировали
Из-под завалов спасателям удалось достать живого младенца и мужчину
Информации о жертвах пока не поступало

В Батуми в Грузии обрушился жилой дом.

Авария произошла на ул. 26 мая, сообщает News Tbilisi.

Под завалами оказались 10 машин, которые стояли у здания. Из одной достали ребенка. Его госпитализировали.

Из-под завалов спасателям удалось достать живого младенца и мужчину. Спасатели считают, что там еще есть люди.

Жители говорят, перед обрушением в доме отключили газ.

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Информации о жертвах пока не поступало.

В Индии в пятницу утром, 17 сентября, 14 человек получили травмы после обрушения эстакады, которую строили в деловой столице страны Мумбаи. Состояние всех пострадавших стабильное.

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