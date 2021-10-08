В Грузии обрушился дом. Из-под завалов достали младенца

В Батуми в Грузии обрушился жилой дом.
Авария произошла на ул. 26 мая, сообщает News Tbilisi.
Под завалами оказались 10 машин, которые стояли у здания. Из одной достали ребенка. Его госпитализировали.
Из-под завалов спасателям удалось достать живого младенца и мужчину. Спасатели считают, что там еще есть люди.
Жители говорят, перед обрушением в доме отключили газ.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Бразилии во время матча обрушилась крыша стадиона
Информации о жертвах пока не поступало.
В Индии в пятницу утром, 17 сентября, 14 человек получили травмы после обрушения эстакады, которую строили в деловой столице страны Мумбаи. Состояние всех пострадавших стабильное.
Комментарии