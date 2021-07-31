В Греции экстремальная жара. Горят леса

В Греции продолжается жаркая волна. За последние сутки вспыхнули 46 лесных пожаров. Фото: pexels.com

В Греции наблюдают чрезвычайно жаркую погоду. За последние сутки вспыхнули 46 лесных пожаров. Большинство из них удалось потушить на начальной стадии.

31 июля в пожарной службе отметили, что за последние 24 часа получили сообщения о 46 лесных пожаров. К борьбе с ними привлекли более 730 пожарных, более 300 машин, три вертолета и четыре самолета, пишет "Европейская правда".

Из-за пожара в районе Актио, возле Амбракийского залива, из соображений предосторожности эвакуировали населенный пункт Драймос.

После обеда сообщили о новом возгорании в районе Ахая вблизи Зирии, где в прошлый понедельник уже тушили лесной пожар. Прилегающие населенные пункты попросили быть готовыми к эвакуации.

Полиция устанавливает причины пожаров.

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Греческие власти в пятницу предостерегли общественность от ненужной работы и путешествий из-за экстремальной жары. Температура в Афинах достигла 40 градусов по Цельсию. Ожидается, что в понедельник и вторник достигнет 44 градусов. Предупреждают о высоком риске пожаров. "Мы постоянно регистрируем максимальные рекордные температуры на протяжении всех этих лет, а это значит, что изменение климата уже здесь. Ожидаем более частых и интенсивных волн жары", - говорит Ставрос Соломоса, научный сотрудник Центра физики атмосферы и климатологии Афинской академии. Акрополь в пятницу закрыли на несколько часов во время максимальной температуры, чтобы защитить туристов от жары. Министр защиты граждан Михалис Хрисохоидис предупредил о "чрезвычайно высокиих температурах" и призвал людей "проявлять высшую степень ответственности и сотрудничества".