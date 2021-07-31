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Продолжают покупають путевки: украинцев не пугают масштабные пожары в Турции

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Продолжают покупають путевки: украинцев не пугают масштабные пожары в Турции
Пострадавшие от лесных пожаров провинции Турции объявили зонами бедствия. Украинские туристы продолжают летать туда на отдых. Фото: pexels.com

Украинские туристы покупают путевки на ближайшие даты в "горячие курорты" Турции, несмотря на масштабные пожары в стране. При этом туристические агентства не получали официальных рекомендаций от власти о приостановлении продаж из-за ситуации.

"Если бы были рекомендации правительства, они бы пришли во все турагентства, но таких не было. Мы сами в шоке от этого, но нам не поступало сообщений о приостановлении продаж туров в Анталию и другие опасные регионы. Туристы, у которых уже есть путевки - очень нервничают, рейсы никто не отменяет, самолеты продолжают летать, а мы продолжаем работать", - отмечают в одном из турагентств, сообщает УНН.

По словам туроператоров, желающих отдохнуть в Турции не уменьшилось из-за ситуации в стране. В организациях надеются, что природные пожары, вызванные жарой, вскоре прекратятся.

Стоимость путевки на "горячие курорты" Турции варьируется от 10 до 25 000 тыс. грн на двоих.

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Масштабные пожары в Турции начались 28 июля на фоне высоких температур и ветреной погоды. Огонь распространился в регионе, где расположены туристические курорты. В частности, в провинциях Анталия, Адана, Мерсин, Мугла и Османие. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил их "зонами стихийных бедствий, затрагивающих жизнь людей".

К борьбе с пожарами привлекли все имеющиеся противопожарные ресурсы. Позже огонь распространился на другие провинции.

Есть жертвы среди местного населения, в том числе 4 погибших. Пострадали и находящихся под угрозой отдельные объекты туристической инфраструктуры в городах Бодрум и Мармарис.

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