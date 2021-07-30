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пятница, 30 июля 2021 22:23

Украинские спасатели начали бороться с пожарами в Турции

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Украинские спасатели начали бороться с пожарами в Турции
Самолеты начали сбрасывать воду. Фото: Reuters

Пожарные самолеты ГСЧС дважды сбросили воду на очаги пожара в горных районах Турции.

"Вечером 30 июля, с 19:30 до 20:30, пожарные самолеты Ан-32П, которые Украина направила на помощь Турецкой Республике для ликвидации лесных пожаров, осуществили первые два сброса воды на очаги пожара в горных районах вблизи Анталии", - говорится в сообщении ГСЧС.

Они сбросили 16 т воды.

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Для помощи турецким пожарным Украина направила два экипажа пожарных самолетов Ан-32П с группой опытных специалистов в составе 14 человек.

В международном аэропорту "Борисполь" туристы от ночи не могут вылететь в турецкий город Газипаша. Официальные причины опозданий рейса пока не называют.

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Дата
30
июля

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