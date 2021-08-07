В Греции арестовали подозреваемых в причинении пожаров

Начальник гражданской обороны Греции Никос Гардалиас сказал, что задержали подозреваемых в пожарах. Фото: twitter.com/dgatopoulos

Причиной колоссальных пожаров в Греции могут быть не только природные факторы, но и вполне человеческие. Греческая полиция арестовала нескольких подозреваемых в поджогах.

Об этом пишет издание Ekathimerini.

Председатель гражданской защиты Греции Никос Гардалиас, выступая во время вечернего брифинга в пятницу, сказал, что в греческих правоохранителей есть подозреваемые в пожарах.

Гардалиас заявил, что трех человек арестовали по подозрению в запуске пожара, в пятницу: в районе Афин, в центральной и южной Греции. Причем, в двух случаях речь уже об умышленном поджоге.

Полиция заявила, что подозреваемый, задержанный к северу от Афин, якобы разжигал огонь в трех отдельных местах в районе, разрушенном впоследствии большим огнем.

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По словам Гардалиса, пожарные столкнулись с "чрезвычайно опасными, беспрецедентными условиями", поскольку на этой неделе они боролись со 154 лесными пожарами, а 64 все еще продолжают палаты. Причины пожаров выясняются.

С 28 июля в Греции вспыхнули десятки лесных пожаров. Большинство из них удалось потушить на начальной стадии. Огонь накрыл населенные пункты Стаматов и Родополы. Из-за пожара в районе Актио, у Амвракикос, из соображений предосторожности эвакуировали населенный пункт Драймос